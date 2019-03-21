嘉縣戶政所免費拍照政策惹怨 照相業者促終止

嘉義縣政府開辦的戶政事務所免費拍照便民措施。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣政府開辦的戶政事務所免費拍照便民措施。（記者蔡宗勳攝）

2019-03-21 14:29

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長翁章梁今年3月起推出的有感新政策，由各戶政事務所全面提供身分證、健保卡補換發免費拍照便民服務措施，意外引發中華民國照相錄影業職業工會全國聯合會的抗議，指責縣府這項服務已剝奪照相錄影業者工作權，生計受影響，要求終止免費拍照服務措施，並鼓勵民眾到照相館或攝影沖印店拍照。

縣府民政處戶政科表示，民眾前往戶所補換發身分證、健保卡時，常因沒帶照片、照片規格不符、使用多年前與現況特徵差異過大照片，或重拍紙本照片等因素，往返奔波，提供免費數位拍照服務，鄉親不再舟車勞頓，是接地氣便民措施，但戶政人員拍照不如專業照相錄影業者，也未提供修圖，並未剝奪業者工作權。

照相錄影業職業工會全國聯合會指出，數位時代已經衝擊照相錄影業，許多業者入不敷出、經營困難，嘉縣府卻以便民為由，由各戶政所提供免費拍照服務，形同剝奪照相錄影業工作權，讓業者經營更加艱困，應立即終止免費拍照服務。

聯合會還進一步要求縣府提撥經費，補助照相錄影業，提供工作機會給從業人員，重振低迷市場，體察他們業者困境。

  • 中華民國照相錄影業職業工會全國聯合會抗議嘉義縣政府的戶所免費拍照便民措施。（記者蔡宗勳翻攝）

    中華民國照相錄影業職業工會全國聯合會抗議嘉義縣政府的戶所免費拍照便民措施。（記者蔡宗勳翻攝）

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