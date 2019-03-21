嘉縣戶政所免費拍照政策惹怨 照相業者促終止

2019-03-21 14:29

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長翁章梁今年3月起推出的有感新政策，由各戶政事務所全面提供身分證、健保卡補換發免費拍照便民服務措施，意外引發中華民國照相錄影業職業工會全國聯合會的抗議，指責縣府這項服務已剝奪照相錄影業者工作權，生計受影響，要求終止免費拍照服務措施，並鼓勵民眾到照相館或攝影沖印店拍照。

縣府民政處戶政科表示，民眾前往戶所補換發身分證、健保卡時，常因沒帶照片、照片規格不符、使用多年前與現況特徵差異過大照片，或重拍紙本照片等因素，往返奔波，提供免費數位拍照服務，鄉親不再舟車勞頓，是接地氣便民措施，但戶政人員拍照不如專業照相錄影業者，也未提供修圖，並未剝奪業者工作權。

照相錄影業職業工會全國聯合會指出，數位時代已經衝擊照相錄影業，許多業者入不敷出、經營困難，嘉縣府卻以便民為由，由各戶政所提供免費拍照服務，形同剝奪照相錄影業工作權，讓業者經營更加艱困，應立即終止免費拍照服務。

聯合會還進一步要求縣府提撥經費，補助照相錄影業，提供工作機會給從業人員，重振低迷市場，體察他們業者困境。

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