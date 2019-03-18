台東有感服務！ 全縣戶政所拍照即可換發身分證

2019-03-18 10:09

［記者張存薇／台東報導］服務升級「揪甘心」！台東縣因幅員狹長，照相館也少，民眾辦理戶籍登記時往往需要補換發身分證，卻又發現照片過期，再跑一趟耗時費工，台東縣長饒慶鈴今天宣布，全縣4戶政所、12戶政辦公室同步啟用「揪甘心照相館」，民眾可以直接現場免費拍照、上傳電腦系統，順利製成身分證。

饒慶鈴指出，有民眾臨櫃申辦各項戶籍登記，需補換發身分證，但提供的照片卻超過2年、違反規定，必須重跑到照相館拍新的照片，但以達仁鄉、長濱鄉來說，跑一趟照相館就要超過1小時，十分不方便，因此民政處提出為民眾加值服務的新作法。

民眾到戶政所或戶政辦公室後，可以自行拍照、也可以請戶政所員工協助，照片拍到滿意後，再傳輸到戶政系統裡直接印製身分證，民政處長顏志光說明，照片上傳至內政部戶政司申辦身分證使用，並不會列印出來給民眾帶回，系統也會直接刪除照片檔、不用擔心個資外洩。

此外，而為方便週一到週五無法請假的民眾，台東戶政所每週六上午9點到11點亦開放提供服務。

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