揪團跑步了！ 你跑步美和科大捐助慢飛天使

2019-03-21 10:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕美和科技大學觀光系從3月18日至3月29日，每天下午4點30分至5點30分（假日及下雨天除外），在該校南校區操場舉辦Running Love「你跑步，我捐錢」活動，每跑操場一圈（約200公尺），觀光系系學會就捐出1元，給屏東縣萬丹鄉「胡仔妹蛋糕咖啡之家」，為慢飛天使加油打氣。

美和科大指出，胡仔妹本名胡家綺，是「獨一無二的慢飛天使」，胡仔妹出生時被診斷可能是小腦症、腦性麻痺又或者是小腦萎縮患者，找不出確切病因，胡仔妹的父母曾想過「為什麼我的孩子會這樣？」因為家族並沒有此基因問題，後來認為應該是「食安問題」，為了避免再有這樣的情形發生，他們特地為胡仔妹開了一家「堅持不使用防腐劑、香料及香精」的蛋糕店。

胡仔妹的父母也因為胡仔妹認識了許多不一樣的天使，深深體會這些天使父母的辛苦與偉大，所以在胡仔妹父母的能力範圍內，每個月只要有天使過生日，都會提供免費生日蛋糕。

美和科大觀光系表示，這次Running love活動現場也義賣「胡仔妹蛋糕之家」所提供的波士頓蛋糕，義賣所得及跑1圈捐1元活動都將全額捐贈給胡仔妹蛋糕之家，讓這個充滿愛心的家庭能夠繼續幫助其他天使家庭，歡迎全校師生及想運動做愛心的民眾一起響應。

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