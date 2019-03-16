慢飛天使家庭心酸誰懂？ 伊甸早療紀錄片催淚

2019-03-16 21:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕「別人的孩子都很正常，為什麼我的會這樣？」早療兒家庭面臨的考驗與困境，非一般人能體會。伊甸基金會今天發表紀錄片《謝謝你是我的孩子》 ，拍攝了「小熊」、「傳勝」兩家人在早療路程中的辛酸點滴，也邀請藝人六月擔任公益大使，呼籲社會一同幫助發展遲緩孩子趕上成長步伐。

影片的主角之一小熊，在6個月大時，媽媽察覺有異狀，醫生診斷出基因突變的多囊性腦質軟化症，讓整個家從天堂掉入地獄。當時小熊爸爸選擇逃避，家庭關係一度相當緊張，但在小熊媽媽告訴自己要堅強之下，收起眼淚，積極找尋資源，讓孩子進行早期療育，接受職能、物理、音樂和藝術治療，經過多年的努力與永不放棄的精神，小熊有明顯進步，爸爸也有了改變，家庭關係變得更加緊密。

而另一名主角是即將國小畢業的傳勝，他在1歲多時被發現語言發展遲緩，傳勝媽媽四處求醫，但都排不到名額，最後在伊甸接受早療。傳勝媽媽為了專心陪伴孩子，選擇離開職場，更開始自學製作教具，讓孩子能從玩遊戲中獲得刺激、練習表達。長久下來，早療成果逐步浮現，不僅是傳勝的語言認知突飛猛進，傳勝媽媽也因此成立手作坊工作室，幫助更多早療家庭。更重要的是，傳勝今年初再次鑑定時，醫生證實他已重回正常發展道路。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉說，兒童的發展歷程是個循序漸進的挑戰，從「翻身、坐、爬、站、走」一關接著一關，非常不容易。這部紀錄片用了3年時間完成，見證了伊甸25年來早療系統的建構，將在北中南部巡迴放映。他認為，整個家庭支持所需要的不只是第一線的社福人員，更需要社會大眾一起來努力。

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