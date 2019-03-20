高雄農產外銷 今年比去年成長1倍

2019-03-20 22:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年農產品外銷量破760噸，比去年同期成長超過1倍，以中國、星馬成長最多，高雄果菜運銷公司、高雄區漁會今再與中國江蘇省最大的批發市場簽訂5年5億元訂單，力拚整年能成長5成。

根據市府農業局統計，高雄農產品到今年2月底止，外銷量達761噸，相較於去年同期外銷量350噸，今年比去年成長217%，相當於成長超過1倍。

農業局指出，訂單以中國、新加坡、馬來西亞成長最多，水果則是當季水果鳳梨、蜜棗、芭樂為主，去年一整年外銷總量為6122噸，今年一整年將力拚成長5成。

值得一提的是，南台灣最大果菜市場批發中心的高雄果菜運銷股份有限公司與高雄區漁會，今在農業局長吳芳銘見證下，與中國江蘇省最大的常州市淩家塘批發市場有限公司簽約。

農業局指出，雙方首度簽約期長達5年，總價值高達5億元，其中農、漁產品訂單各為2.5億元，凸顯高雄農、漁業深具國際競爭力。

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