中壢知名小兒科看感冒沒快篩收690 衛局：將約談醫師

2019-03-20 22:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕黃姓女士今天在爆料公社發文說，帶3歲小孩到中壢非常有名的小兒科診所就醫，醫生沒量體溫也沒做快篩，看診3分鐘後告知小孩哮喘、流感，直接開了克流感，除了收掛號費及健保部分負擔200元，還再收410元的藥品費、80元針劑費，費用比大醫院還貴。桃園市衛生局下午到診所稽查，由於黃女士的小孩符合免快篩、可使用公費克流感的條件，將約談醫師到案說明，以釐清是否有濫報健保情形。

衛生局說，依據疾病管制署公告，未滿5歲、65歲以上之類流感患者，無須進行快篩，醫師可視病患狀況開立克流感，由公費支應，由於黃女士小孩就醫時的確開了很多藥品，目前要釐清所謂的藥品費、針劑費當中，是否有針對克流感收費，然後報健保等濫用健保情形，若違反收費標準，超額或擅立收費項目收費，可依法開罰處5萬元以上、25萬元以下罰款。

黃女士PO文說，診所的醫師根本就是亂開藥，生意還好到要排隊，這樣的用藥不知道會害到多少小孩，其中「安滅菌」好像是廣泛型抗生素，她看到這些藥，也不可能讓小孩吃，會改大醫院，看到這一大堆藥，家長的心都急了，這麼嚴重嗎？尤其是什麼篩檢都沒有，怎麼確定是流感，難道是敢打針敢開藥？這種行為在老一輩的人眼裡才是厲害名醫。

也有網友留言，小朋友才2歲多時曾去過這家診所，發燒38.6度就說要打針，家長當然不肯，結果也是開了一堆藥，老資格護士看了藥單後就說藥太重了，抗藥性變高加快肝腎功能的受損，「我怕到就再也沒去過了」。

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