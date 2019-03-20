鬍鬚張牆上照片藏玄機！他驚：只有阿嬤才會這樣

2019-03-20 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕「小弟我有了驚人的大發現！」一名男網友吃鬍鬚張時，偶然看到牆上的照片大吃一驚，照片中的價目表可以看出近40年間台灣物價飛漲，但吸引住他的目光的不是這個，而是那堆疊成山的飯，讓他不禁直呼，「只有阿罵（嬤）打的飯才會是這種形狀」。

男網友到PTT抒發感想，近日他到鬍鬚張吃晚餐時，看到牆上1981年的照片大吃一驚，這張照片深深印在他的腦海裡，讓原PO如此驚訝的，「1981年一碗滷肉飯只要10塊錢嗎？」「是又google發現1981年永和隨便一間3房都公寓只要60萬？」雖然這些都是事實，但並非原PO震驚的源頭。

原PO上網找到原圖並放大圖片，可以看到那碗堆疊成山的白飯，就是這個小動作吸引住原PO，原PO驚呼，「這個飯打得實在太浮誇了，印象中只有阿罵打的飯才會是這種形狀，一個碗裝兩碗飯不開玩笑」，對照目前的物價，原PO也不禁感嘆，「有沒有上一個世代不僅物價低，房子超便宜，連滷肉飯都可以吃比較多的八卦？小弟悲憤」。

網友看了紛紛留言，「笑了，你滷肉飯觀察家喔」、「餓惹」、「有很多喜歡去吃氣氛的」；網友也憶起當年，「那年代是不是一般巷口白飯5元、滷肉飯7、8元的時代」、「10元算貴吧！聽說那時陽春麵才5元」、「那個時候飲料一罐才5塊」、「我是有吃過十塊的不唬爛 小碗的大概十年前」；網友大嘆，「前兩天隨便點390元」、「結果現在快40年過去了，永和房子要900、1500、3000萬」。

不少網友也對阿嬤盛的飯深有同感，「幹，你那個阿嬤描述得太生動了」、「小時候不敢給阿嬤裝飯，吃不完會被罵」、「阿嬤裝飯真的都是這樣裝到爆 還以為自己是難民」。

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