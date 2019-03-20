一支烤玉米130元他嚇傻！老客：LV級、10多年沒漲價

2019-03-20 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕烤玉米應該多少錢？有網友點了一支，結帳時聽見130元驚呆了，不過識貨的網友一看回應，這間LV級的烤玉米，和一般的不一樣，且「價格十幾年前就這樣子了」。

這名網友到臉書社團「彰化人大小事」透露，許久沒有買烤玉米的他，心血來潮到烤玉米攤位點了一支，老闆秤重後向原PO說，「算你130就好」，雖然玉米的確滿大支的，但價格還是讓原PO嚇了一跳，原PO疑惑地詢問網友，「請問現在烤玉米都這麼貴嗎？」

PO文一出，網友陷入混戰，有網友認為太貴，「是我的話吃不下去」、「買過一次之後就不想去了！『黃金玉米』貴鬆鬆」；另一方網友則回應，「烤玉米 原本價位就如此啊」、「正常價錢啊」、「手工烤的都粉貴，但比較好吃」。

老饕就指出，雖然烤玉米價格不一，但傳統手工炭烤，加上玉米品種較高級，品質較好，價格自然也較高，「這種烤法的都很貴，可是很香，跟夜市賣的不一樣」、「本土玉米現在不多，價格會比較貴些」、「這間的好吃！雖然貴！但是不是常常吃，所以覺得價錢可以接受！醬也是他自己特調的」、「嫌貴的，真的是外行人不識貨，這是傳統本土玉米啦！吃過還會想要在（再）買」、「LV級的玉米，好吃，我買過$180/支」。

有老客戶說，這間價格多年來就這樣，沒漲價已經很不容易了，「你這一家的價格十幾年前就這樣子了。你應該是第一次買他的才會覺得貴」；有網友就說，「如果有注意吃，可以注意一下，他玉米的顆粒較大，Q度也都夠，醬料的香氣跟一般三支100的不同。我只能說口味每個人都不同，喜歡就吃，覺得貴那就偶爾吃吃解饞即可囉！這也不可能當飯吃的啊！」

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