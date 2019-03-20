不受弊案影響！彰化伸港第三納骨堂 明如期受理申請

2019-03-20 17:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不受弊案影響！彰化縣伸港鄉全新完成的第三納骨堂，明天（21日）將如期受理申請作業，目前現場已有民眾到場排隊，就是要搶到心中目的最佳風水位置。

由於彰化縣伸港鄉公所爆發工程採購集體貪瀆弊案，其中就包括第三納骨堂弊案，經過昨天搜索、訊後，廠商為使工程能順利得標及驗收，向鄉公所人員行賄數十萬至數百萬元不等之金額；因此，檢方以伸港鄉長曾煥彰、鄉代會主席林其瑞、王姓、邱姓廠商涉有違反貪污治罪條例等罪嫌，今天（20日）上午向法院聲請羈押。

由於伸港鄉第三納骨堂原本就排定在明天（21日）上午8點開始受理申請，如今卻在申請前夕爆出弊案，也讓早就在現場排隊等候的民眾一度擔心受理日期會延後，經鄉公所確定，一切按照原計畫進行，受理申請日期將如期舉行。

由於伸港鄉第三納骨堂為全新建物，許多鄉親早就在關注，到今天下午2點左右，現場已有5人在排隊，搶到第一名的是代表老闆來排隊的保全人員，早在13日就來排隊，為了確保第一順位選擇權，出動2名保全，分成早晚班來輪流排隊，晚上還準備躺椅可以休息。

曾姓排隊民眾表示，許多人都是已事先請地理師來看好骨灰櫃的位置，他就代表家族來排隊申請，因為要把原本在第一、第二納骨堂的祖先骨灰也要一併移到第三納骨堂，因為家族認為全新的納骨堂建物新，設備新，樓層又有挑高，決定把先祖的骨灰都要全數搬過來。

由於第三納骨堂在申請之前傳出弊案，有的民眾對工程品質會有所顧慮，決定再觀望一陣子；但也有民眾認為，新的建物採用最新的建築標準，應該有一定的保障，何況風水好位子要搶要快，晚來能挑的位子就不多了。

伸港鄉公所指出，第三納骨堂明天（21日）將如期在上午8點起，開始受理申請作業。

伸港鄉第三納骨堂，為地上5層、地下1層的建物，在前鄉長任內完成硬體建築，曾煥彰接任鄉長後完成內部設備裝修工程，由於第一、第二納骨堂分別是在1987年、2000年啟用，使用都有一段時間，也讓鄉親對於全新納骨堂更為期待。

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