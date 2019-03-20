彰縣伸港爆集體貪瀆 鄉長、鄉代會主席被聲押

2019-03-20 11:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣伸港鄉公所爆發工程採購集體貪瀆弊案！由鄉公所主辦納骨塔櫃興建工程等標案，廠商為使工程能順利得標及驗收，向公所人員行賄數十萬至數百萬元不等之金額。彰化地檢署昨日會同廉、調查站人員前往鄉公所等處搜索，將鄉長曾煥彰、主秘林崇吉及鄉代會主席林其瑞等40多人帶回偵訊；檢方認為，曾煥彰、林其瑞、王姓、邱姓廠商涉有違反貪污治罪條例等罪嫌，且有勾串證人之虞，於今日（20）上午向法院聲請羈押，另廠商及其他涉案人等以10至20萬元交保並限制住居。

彰化地檢署獲報，伸港鄉公所經辦公用工程疑有收取回扣情事，特指派檢察官蔡勝浩指揮法務部廉政署偵辦，於昨（19）日時機成熟，主任檢察官葉建成率同檢察官蔡勝浩、高如應、洪英丰、莊佳瑋、吳宗達、李秀玲、劉智偉、陳昭蓉、陳宗元指揮法務部廉政署、調查局中部機動工作站、南投縣調查站及本署專案組檢察事務官，兵分多路搜索涉嫌人住所及辦公室22處，並傳訊涉案人到案說明。

檢方表示，經調查發現，鄉公所主辦之納骨塔櫃興建工程及設計規劃等標案，廠商為使工程能順利得標及完成驗收而向公所人員行賄數十萬至數百萬元不等之金額。

檢方訊問後，認為鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞、行賄的王姓、邱姓廠商涉有違反貪污治罪條例等罪嫌，且有勾串證人之虞，今日上午向法院聲請羈押，另廠商及其他涉案人等部分，周姓、張姓廠商各交保20萬元並限制住居，黃女、謝男各交保10萬元並限制住居，許男交保10萬元。

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