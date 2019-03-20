公費A肝疫苗擴大施打對象 11萬名弱勢兒童將受惠

2019-03-20 14:18

〔記者林惠琴／台北報導〕近期各地衛生局發函各醫療院所指出，公費A型肝炎疫苗自4月8日起，接種對象將擴大為低收、中低收入戶的國小六年級（含）以下兒童，衛福部疾管署也證實此事，預計全國將有11萬名兒童受惠。

疾管署接受寶佳公益慈善基金會捐贈疫苗，從去年1月起提供2017年元旦以後出生，年滿12個月幼兒可公費施打A型肝炎疫苗，依照國內新生兒計算，1年提供約20萬劑，但少子化與其他因素使然，疫苗仍有餘裕，為使獲得充分運用，將進一步擴大適用族群。

政府考量低收、中低收入戶兒童過去自費接種A型肝炎疫苗的比率較低，為照顧弱勢族群，因此疾管署規劃從4月8日起，擴大至國小六年級（含）以下（2006年9月2日以後出生）的低收、中低收入戶兒童，實施時間至2020年12月底，另視執行進度與疫苗使用情形評估是否延長，估計可有11萬名兒童受惠。

目前自費接種A型肝炎疫苗每劑約1000元。疾管署副署長羅一鈞指出，幼兒接種A型肝炎疫苗必須打2劑，在出生滿12至15個月時先打第1劑，間隔至少6個月再打第2劑，2劑可維持保護力達20年以上，是預防A型肝炎最有效的方法。

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