三芝衛生所主任被爆濫開藥物 衛生局：組專案小組釐清

2019-03-20 12:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾爆料，新北市三芝區衛生所主任蕭秋勇疑似濫開藥物，且每年除薪資外，可額外領取360萬元績效獎金，堪稱「全台最肥」衛生所。新北市衛生局今天表示，蕭秋勇領取的績效獎金符合規定，沒有違法，至於遭控濫開藥物，已組成專案小組調查釐清，並移請食藥署判定。

爆料者指出，三芝區人口數僅有2萬2000餘人、占新北市0.5％，但三芝區衛生所總獎金占了全市的8.5％，比例不均，2018年全年總獎金為1311萬元，居全市之冠，連人口密集的板橋及中和衛生所，獎金都遠不及三芝，蕭秋勇除本薪之外，每年可領取360萬元獎勵金，超過年薪3倍多。

領取績效獎金符合規定

衛生局簡任技正林惠萍表示，衛生所人員獎勵金分配，是按照行政院頒定的要點，新北市並自訂獎勵金發放與績效評核原則，衛生所每年淨盈餘的6％，留存衛生所當成基金，另有10％上繳衛生局做為統籌基金，其餘的84％就是績效獎金，依據評核制度分配給醫事、行政人員或司機等。

林惠萍說，衛生所主任每年的績效獎金上限是360萬元，三芝衛生所人員獎金發放皆符合規定，沒有違法，至於民眾投訴蕭秋勇濫開管制藥物，衛生局已組成專案小組調查釐清，將調閱近3個月內的病歷逐一查核，並移請食藥署判定是否超出醫療常規。

林惠萍表示，蕭秋勇2010年起至三芝區衛生所任職，2014年曾發現蕭秋勇開立第4級管制藥品異常，經食藥署認定醫療不當，依法開罰12萬元，並處以1年內受教育訓練30學分的處分，後續未發現違規情事。

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