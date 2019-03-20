全台最肥衛生所！週刊踢爆主任月薪8萬、獎金360萬

2019-03-20 07:54

比柯文哲當年當台大主治醫師還賺

〔即時新聞／綜合報導〕台灣健保讓各國稱羨，但卻面臨破產危機，若遭濫用更是雪上加霜。週刊踢爆，新北市三芝衛生所疑為賺獎金，濫開管制藥，每年發出的獎金高到嚇人，光是去年就發了1476萬元。其衛生所主任月薪8萬，每年可多領360萬獎金，等於每月「加薪」30萬，比台北市長柯文哲當年當台大主治醫師還賺，對此新北市衛生局無法解釋，健保署已展開調查。

位處偏鄉 被爆年收3千萬

《鏡週刊》報導，三芝居民僅2.2萬人，位處偏遠，卻有全台最賺的衛生所，2015年發出1031萬獎金，一路成長到去年的1476萬元。獎金第2名的板橋衛生所發出1462萬元獎金，但板橋有55萬居民。

報導提到，三芝衛生所每月約2千名患者，去年收入2988萬元，據新北市衛生所獎勵金制度，收入扣掉成本及15％的醫療作業基金，剩下的就是服務獎金。2016年三芝衛生所的獎勵金有1251萬元，主任蕭秋勇月薪8萬、獎金可領360萬，相當於月領38萬，比柯P當年當台大主治醫師月薪30萬元還多。此外，所內護理師月薪6.2萬，獎金超過74萬，藥師薪水不到5萬，年終領近60萬，司機2.2萬月薪，也能多領27萬，待遇優渥。

民眾拿藥像「辦年貨」

《鏡週刊》記者日前偽裝患者到三芝衛生所求診，輕易就能連續取得「悠樂丁」和「隆柏得安緒」等管制藥品。悠樂丁錠是一種苯二酚（Benzodiazepine）類的藥物，主要用於治療失眠，尤其針對入睡困難型或是半夜易醒型的失眠；「隆柏得安緒」則是焦慮症，憂鬱症用藥。

衛生所對病人幾乎「有求必應」，現場許多病患都一次拿走7、8包藥袋，滿載而歸。

新北市議員鄭宇恩透露，三芝衛生所的高額獎金從何而來，新北市衛生局一問三不知，只說還要再查證，衛生所是否濫開藥物，衛生局也說有審核機制，但實際上已失靈。她認為三芝衛生所總喊沒錢，獎金不是不能領，但應優先更新醫療器材。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/