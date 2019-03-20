唐寶寶愛閱讀 金山圖書館樂當志工

2019-03-20 12:23

〔記者林欣漢／新北報導〕國際唐氏症組織Down Syndrome International（DSI）將每年的3月21日訂為世界唐氏症日，新北市立圖書館金山分館有位30多歲的唐氏症志工小弘，樂愛閱讀及旅遊，整理書架更是一把罩，一點都不馬虎。

小弘的母親說，一開始得知小弘是唐氏症兒時，醫生本來叫她們放棄，但她們認為孩子來了就是有緣，在愛與不放棄之下，小弘不僅完成學業，也進入社會工作，去年她退休後，就帶著小弘一起搬到金山，因為小弘喜歡圖書館，唸書時就常主動到學校的圖書館幫忙，加上之前的工作有補貨上架的經驗，所以母子便一起攜手到圖書館當志工。

小弘是館員眼中最認真的小幫手，總是仔細將讀者不小心弄亂和歸還的書，一本一本整理好，然後上架歸位，小弘還喜歡看旅遊、宗教的書籍及打籃球，工作結束後，便會開心的找自己喜歡的書閱讀，回家還會幫忙做家事，洗碗、洗衣服、招呼客人都難不倒他。

市圖金山分館主任蕭千惠表示，每一年的3月21日是世界唐氏症日，因為唐氏症患者是第21對染色體多了一條而造成的，平常普通人是2條，唐氏症是3條，因此將唐氏症日訂為321，唐寶寶又有「天使21號」的別稱。

蕭千惠說，小弘母子兩人一起當志工，一邊服務人群，一邊互相陪伴，愛相隨，小弘雖然天生有缺憾，但他工作時專注認真的態度，總是將每一本書排列得整整齊齊，讓書架看起來賞心悅目，也讓讀者方便找書，而且服務精神完全不落人後，非常不簡單，讓館員都很感動。

響應世界唐氏症日，金山分館也舉辦「慢飛天使」書展，讓大家可以更認識並關懷唐氏症者，蕭千惠說，只要給他們適合的機會，唐寶寶也能和一般人一樣，希望大家可以對唐寶寶多一分接納包容，對唐氏症家長們多一些鼓勵關懷，社會能更包容、友善。

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