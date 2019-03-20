幼兒送托請注意！台南今年已接連查獲16件違規

2019-03-20 11:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市家長幼兒送托請注意！台南社會局今年1月起，針對轄內未立案托嬰中心、未登記保母等展開嚴格稽查，日前又查獲2家違規，累計今年迄今，短短2、3個月，已查獲16件違規。

社會局表示，為保障台南市幼兒送托保母或托嬰中心的照顧安全及品質，社會局現階段持續針對台南市70家立案托嬰中心進行聯合稽查，18日查獲2家立案托嬰中心有超收、主管人員不在現場、師生比不符規定，業者甚至違法使用非立案場地收托兒童，已要求業者限期改善，若未依限改善，將裁罰新3萬元至15萬元罰鍰，並撤銷其準公共化托嬰中心資格。

社會局統計，今年已查到16案，其中未登記保母3件，托嬰中心違規未改善1件，未立案托嬰中心1件。另，托嬰中心查到需要限期改善有11案。

社會局說，這次在市區查獲的2家違規托嬰中心，業者均為同一人，其中一家去年11月底才剛完成立案，社會局實地勘查後發現，業者立案時僅申請1至2樓，目前違規使用未經市府消防局及工務局等單位審查通過的3至4樓空間，有安全疑慮。

社會局長黃志中說，提醒民眾在選擇托嬰中心時，建議實地參訪，留意有無懸掛立案證書，核對招牌、地址、收托人數、使用樓層及收托兒童年齡是否與立案證書相符，環境整潔通風及消防逃生標示是否清楚等，家長如與托嬰中心有任何消費上之爭議，可利用台南市政府消費者服務中心或消保官室諮詢及協助申訴，以維護家長權益。

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