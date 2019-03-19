基市府創舉 邀直播主開直播號召市民運動

2019-03-19 17:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕網路直播正夯，基隆市政府2019年運動i台灣計畫，今年找上直播主，未來規劃以1個月2場網路直播，要讓民眾不用出門，直接在家跟著直播主做運動；市府記者會首度出現直播主參與，今天由直播主「品葳」開直播，邀請大家跟著一起做運動，享受運動快樂。

基隆市教育處副處長陳淑貞表示，今年獲體育署核定補助1306萬元，較前年增加247萬元，成長23%。除經費增加外，活動數量也是歷年最多元，包含社區健走、體適能課程、運動知識、水域活動等多種活動，從4月到11月底，共計有63場活動。

陳淑貞說，運動i台灣計畫結合海洋大學、經國管理暨健康學院及崇右影音科技大學，發揮專業投入計畫執行。據統計，參與市府辦理運動i台灣各項體育活動人數，2017年5萬109人次，2018年已達6萬6903人次，期盼今年參與人次可突破8萬人次，用運動展現基隆市的活力。

陳淑貞指出，計畫將選定部分課程，運用網路直播與民眾互動，規劃於4月開始，每月2場的週六上午進行直播課程，邀請專業師資至基隆教育創新研發實驗中心開啟直播課程，讓民眾隨時輕鬆運動。相關訊息，公布於基隆市運動i台灣計畫臉書粉絲專頁中（https://goo.gl/k4JMFS ）。

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