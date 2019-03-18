賴清德參選 周錫瑋：威力非常可怕的「3顆炸彈」

2019-03-18 16:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕前行政院長賴清德今天登記參加民進黨總統初選，宣布角逐2020總統大選的前台北縣長周錫瑋今天表示，賴清德是「台獨的務實工作者」，而台獨是「民進黨的核子彈」，也是「毒害台灣經濟的毒氣彈」，更是「選舉時的空包彈」，這3顆炸彈威力非常可怕。

周錫瑋今天透過臉書直播表示，賴清德宣布參選總統，他丟了核子彈，蔡英文一定非常緊張，這個挑戰者是「台獨的務實工作者」（賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」），與蔡英文彼此競爭。明年的總統大選，民進黨一定會以台獨為主要訴求，支持獨的投給民進黨、不支持獨的投給國民黨。

周錫瑋表示，台獨將造成兩岸緊張，甚至可能有戰爭的情況發生，假設發生戰爭，就會提高危機意識，台獨就是民進黨的一招，這一招就是綠色與藍色，用獨和不獨來競爭。

周錫瑋說，台獨會造成台灣經濟衰退，民進黨這幾年一直想把兩岸的大門關進來 ，最好中國的錢不要進來，人也不要進來，台獨的賴清德將對台灣經濟丟下一顆毒氣彈，毒死台灣的經濟。民進黨用的招式就是台獨，製造兩岸關係緊張，製造台灣人民的危機感，把選票投給民進黨，但這是選舉的空包彈。

周錫瑋認為，政治人物要接地氣，苦民所苦，讓百姓有錢賺、有錢花，但民進黨卻讓大家沒錢賺、沒錢花，經濟會垮掉，兩岸之間應該拚經濟，選舉也是拚經濟，不要拚統獨。

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