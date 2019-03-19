法國美食節 主廚用法國料理手法烹製基隆海鮮

2019-03-19 15:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕由法國在台協會舉辦的《味覺．法國》美食饗宴活動邁入第5年，基隆市政府與經國管理暨健康學院共同推廣，邀請法式料理菁英主廚將於3月21到24日，運用卓越廚藝與創意，結合在地食材，行銷基隆海產，也用美食交流傳遞最好的國際外交。

基隆副市長林永發表示，飲食和文化緊密的結合，過程中會產生很多的故事；產發處副處長鄭永陽表示，活動透過法式料理烹飪，多元化呈現基隆海鮮風味，從經國學院傑出校友廚師巧手烹調，行銷基隆海產，也是基隆與法國兩地長遠合作的最佳開端。

法國在台協會政治暨新聞處長安瀾指出，這項活動將在全球展開，當天近5000 位國際名廚共同響應，今年邁向第5屆，不僅推廣法國美食更結合當地城市料理，法國與基隆有著歷史關係，文化方面也有很多交流，慶祝兩地合作。

參與法式料理菜單設計的3位台灣年輕主廚，傅昭蓉及簡成鴻、簡于傑是經國學院傑出校友。以在地食材融入「道地法式」料理，以新鮮、當季、本地食材為原則，選用胭脂蝦、明蝦、透抽、鮟鱇魚、海鱺、海膽等在地海鮮食材設計菜色，將以多元視覺、味覺呈現法餐精神的美味饗宴，用美食交流傳遞最好的國際外交。

法國在台協會每年也在台灣不同縣市舉辦3月21日的法式晚宴，帶入台法共享價值與合作意義，台灣從2015年就開始舉辦，參加餐廳逐年增加；今年有17家，分佈在北、中、南還有澎湖與金門縣。相關17家參與的法式美食餐廳可上官網查詢https://www.france-taipei.org/2019。

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