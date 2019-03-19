星宇航空購17架A350新機 國內史上最大空巴訂單

2019-03-19 13:17

〔記者陳宜加／台北報導〕預計明年初開航的星宇航空，今天下午將與空中巴士（Airbus）在台北正式簽約，將購買17架A350 XWB機型，含5架A350-900與12架A350-1000，外界估計購機總金額約新台幣1800億元，也創下國籍航空與空中巴士史上單筆金額最大訂單。

根據星宇規劃，第一階段將引進27架飛機，包括租賃10架A321 neo單走道客機，首架今年10月引進、2022年全數到位；以及5架A350-900與12架A350-1000，2021年底開始交機、2024年交付完畢，星宇也是國內首家引進A350-1000的航空公司。

星宇董事長張國煒去年參加英國法恩堡航空展，與空巴簽訂購機意向書，今天下午雙方在台北正式簽約。空巴商務長謝瑞爾（Christain Scherer）、勞斯萊斯大中華區資深副總裁費里斯頓（Paul Freestone）均將出席。

目前國內擁有A350 XWB機型的還有華航，共14架A350-900，另有23架A330-300；長榮航空則有22架A321、9架A330-300、3架A330-200，部分為租賃、部分採購，星宇將創造國內與空巴史上單筆最大訂單。

星宇預計明年初開航，根據規劃，初期先飛東北亞、東南亞與港澳航線，2022年起飛越洋航線。

星宇表示，A350 XWB系列是空巴新世代中大型超長程廣體客機，機70％以先進材料打造，包含53％複合材料、鋁合金與鈦合金，大幅降低機體重量，新式設計並減少至少25％燃油使用量與碳排放量。

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