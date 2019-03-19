老董送暖 連續3年為屏東原鄉「加油」

2019-03-19 12:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國興畜牧81歲的老董事長林桂添，生活簡樸熱心公益，3年前開始贈送沙拉油到屏東原住民鄉各關懷據點、文化健康站及教保中心，今年繼續送愛原鄉，並擴大捐贈，屏東8個原鄉共計有84個據點受惠。

出身貧困的林桂添，1992年白手起家成立國興畜產，主要生產畜禽及水產飼料加工買賣，長期透過送雞、鴨、鵝支持捐血活動，17年前中風後更體會生命無常，多次熱心捐助公益，2016年子公司「國興鮮」爆發違法賣逾期冷凍雞的黑心行為，讓外界大感錯愕，當時年事已高的林桂添，對子公司爆發黑心事件重創公司形象格外痛心，後來涉案的經理、會計被依詐欺罪起訴，林桂添則繼續低調行善，把愛心延伸至原鄉部落。

屏縣原民處長伍麗華在贈油儀式上，代表縣長潘孟安頒贈縣長署名的感謝狀，林桂添也謙虛表示，希望大家一起透過小小的行動，表達對人的關心。

伍麗華表示，縣長潘孟安的安居大社區政策，在原住民鄉滿意度很高，長者健康促進的村落佈建率高達98.4%，全縣計有58個文化健康站、31個關懷據點，有企業「加油」可以減輕供餐費用負擔。

這次的原鄉贈油有81個單位受惠，共贈送2百桶共3600公升沙拉油，民進黨屏東縣黨部主委許展維也表示，黨部協調縣府原民處與國興企業，讓原鄉贈油活動邁入第3年，原鄉青壯年白天外出工作，各社區關懷據點、文化健康站是部落長輩、學齡前孩童、弱勢民眾的活動場所，希望將撙節每月的食用油開銷，補充增加當地的健康食材，透過活動拋磚引玉，讓用餐的老人小孩有更好的營養。

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