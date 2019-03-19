頂新味全龍主場有譜？魏應充訪林智堅洽談

2019-03-19 11:56

［記者洪美秀／新竹報導］頂新集團董事長魏應充今天上午拜會新竹市長林智堅，了解新竹市立棒球場未來重建情況，以及頂新集團成立中華職棒第五隊「味全龍」主場的可能性，魏應充提到，他對竹市的熱情球迷和高消費力印象深刻，也提到未來主場會考慮球場數位化、能否辦音樂演唱會及提供寵物一起觀賽場域，目前仍在審慎評估，而竹市是他第一個正式拜會的縣市。

對於頂新集團魏應充來訪，新竹市長林智堅說，他熱切歡迎及期待中華職棒第五隊「味全龍」的主場地能落腳新竹市。林智堅說，新竹市立棒球場有許多球迷的回憶，但市立棒球場因老舊，每每舉辦職棒賽事時，球迷進場觀賽很開心，但之後罵聲不斷，因為場地關係恐造成球員受傷等，才讓市府決定將棒球場「打掉重練」，重新蓋新球場。

林智堅也提到竹市優勢，他說，新竹有熱情的球迷，每場職棒平均觀賽人數都超過7000人，加上新棒球場即將重建，3年後會有新球場，此外，新竹人的高消費力是全國數一數二，且新竹市立棒球場位在市區，不少職棒球員在新竹打球時都可感受球迷的熱情。

對此，頂新集團董事長魏應充說，先前他已到新竹市立棒球場看過，也了解新竹的優勢，頂新集團以「味全龍」積極回歸中華職棒的決心不變，他更期許棒球能感動台灣，展現台灣精神。

魏應充也提到，頂新「味全龍」加入職棒後，對球場及主場的考量有很多，包括希望有數位化的球場，能提供年輕人帶寵物一起觀賽，還有場地能舉辦音樂演唱會等，也看準新竹年輕人多，如果能在球場提供年輕人健身場域後再看球，將使球場經營更豐富多元，雖然他已看過斗六及澄清湖棒球場，但拜訪新竹市府是他第一個公開且正式拜訪的縣市政府，極具象徵意義。

林智堅隨後也以市立棒球場重建模型向魏應充說明棒球場重建後的情況，強調市府將投入8.7億元重建棒球場，包括內野球場重建，還有積分板及燈柱等都會全面數位化，未來可容納1萬名球迷等，加上市府已規劃興建地下停車場，將可容納1500台以上的機車停放等，也會提供裁判及球員休息室等，預計2021年底完工。

頂新集團日前已向中華職棒大聯盟申請成立職棒第五隊，預定明年從二軍出發，目前已勘查斗六與高雄澄清湖棒球場場地，主場場地未定，魏應充日前也表示，味全龍組隊「開弓沒有回頭箭」，將由職業棒球籌備處以科學化的數據驗證」選場，而3月底、4月也會提交領隊及總教練等教練團名單。

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