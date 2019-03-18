中華職棒第5隊 味全龍落腳竹市有譜了？！

2019-03-18 21:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立棒球場今年1月順利發包，而已向中華職棒大聯盟申請成立職棒第五隊的頂新集團董事長魏應充，明天將拜訪新竹市長林智堅，魏應充等人已參訪新竹市立棒球場、彰化斗六棒球場和高雄澄清湖球場，在市立棒球場興整建前，魏應充也將與新竹市府交流、討論合作的可能性，為味全龍復出、第五隊球場做準備。

市長林智堅肯定頂新集團董事長魏應充為復活味全龍所做的努力，也期許一起為台灣職棒環境努力，他非常歡迎、也期待第五隊落腳竹市。

林智堅說，市立棒球場是竹市棒球政策藍圖最重要的一塊，也是竹市棒球發展的轉淚點，球場陪伴竹市超過42年，市府配合前瞻基礎建設計畫，已爭取到8.7億元經費，目前已進行規劃設計，預計5月進行招商，希望為市立棒球場開啟新頁。

頂新集團目前已向中華職棒大聯盟申請成立職棒第五隊，預定明年從二軍出發，目前已勘查斗六與高雄澄清湖棒球場場地，主場場地未定，魏應充日前也表示，味全龍組隊「開弓沒有回頭箭」，並「希望交由職業棒球籌備處以科學化的數據驗證」選場，因此今天將拜會新竹市府，洽談主場可行性。

市府教育處表示，竹市的消費力與經濟力上是頂新集團可能落角竹市主場主因，竹竹苗地區人口數超過155萬人，而竹市的人均稅額25.6萬元，是全國第二、僅次於台北市；106年平均每人每年可支配所得44萬元，更是全國第一，整體消費力高。

此外，新竹市立棒球場重新整修前的中華職棒賽事，平均進場人數7043人，當年度平均入場人數僅次於嘉義市的8411人，進場觀賽人數都高於澄清湖球場。

目前頂新集團已成立職業棒球籌備處，還邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問，魏應充董事長也已責成團隊，希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月要能夠到位，因此明天拜會新竹市府，格外重要，也可能會有重要宣佈。

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