台糖量販租給家樂福 傳出每年4億代銷金

2019-03-18 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕台糖全台共有5家量販店，包括北港店、西屯店、屏東店、楠梓店與台糖量販嘉年華購物中心，又以北港店與嘉年華購物中心較虧錢，近9年虧損逾30億元。3月初有消息指出台糖將把量販店租給家樂福經營，預計3月底至4月初完成簽約，然而，近期內部員工透露，家樂福保證每年代銷台糖產品達4億元。

據《蘋果》報導，台糖近幾年虧損加劇，去年就虧損了逾3億元，在經營條件不佳與競爭激烈的狀況下，台糖去年下半年開始跟其他企業洽談，包括家樂福、愛買等，由台糖收取租金，將旗下量販店交由其他企業管理。內部員工透露，家樂福保證每年代銷台糖產品達4億元，但愛買每年只承諾代銷台糖產品2至3千萬元，因此目前台糖比較傾向和家樂福合作。

簽約消息傳出後，台糖量販事業部基層員工十分擔憂，外傳恐怕有上千人會遭到資遣，甚至傳出台糖將賤賣台糖資產，用資產價值的20％賣給家樂福。台糖工會則回應，台糖員工分為正式員工、約聘僱及計時人員，正式員工屆時會回歸台糖公司，約聘僱及計時人員則是轉換至家樂福工作，若是不接受轉換，也會依照《勞基法》規定，給付基層員工資遣費。

台糖發言人洪火則反駁，目前和家樂福的合作細節都還在洽談中，目前正等家樂福法國總公司確定同意後，才會更深入談細節，也有很多家還在談，尚未簽約，怎麼可能會有資遣員工或是賤賣資產之事？

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