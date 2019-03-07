大虧30億 台糖量販擬轉手家樂福

2019-03-07

〔記者黃佩君、林菁樺／台北報導〕台糖量販店虧損近九年，平均每年虧逾三億元，外傳將轉手家樂福、台糖僅收租；台糖副總經理楊旭麟昨證實，除量販店外，包括台糖四家「健康超市」及鳳山休閒中心也都要一併處理。台糖內部透露，家樂福是洽談第一順位，但得等其法國總部點頭，因家樂福僅允諾接手商場、不接手五百名員工，除九十名正式員工將另行分發，其餘計時員工恐將資遣。

台糖發言人洪火文表示，目前台糖傾向出租給其他業者經營，且不只家樂福，包括愛買、大潤發、全聯等業者也在接洽；台糖八大事業部將隨著縮減為七大事業部，若塵埃落定，將報請經濟部核定。

台糖多元事業發展未見效益，立委徐永明昨在立法院經委會痛批，台糖董事長、總經理年終獎金高居油電糖水四家國營事業之冠，「業績不好，年終還是領得多」。

他指出，台糖董事長黃育徵年終獎金達一二五萬元，比中油、台水及台電董事長還高，相當不合理；台糖員工二○一七年年終獎金平均高達二十九萬元，只比平均三十萬元的台電少一點，比中油、台水都高，對比其慘淡績效，更凸顯問題嚴重。

黃育徵昨並未出席，經濟部次長曾文生表示，黃「事先並不知道」他的年終高過其他國營事業董事長，但已承諾要檢討。

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