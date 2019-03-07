中國資通設備 台糖、台水還在用

2019-03-07

使用海康威視、大華科技監視器 經部將重啟清查

〔記者黃佩君／台北報導〕中國資通訊產品恐影響資安，行政院擬訂定辦法禁止國營事業等政府機關採購。立委徐永明昨指出，經濟部春節前清查稱油電糖水等國營事業都未使用，但經詳查，發現台糖、台水仍在使用中國海康威視、大華科技等監視器，證明清查不夠仔細，懷疑中油、台電也有隱匿情況；經濟部次長曾文生強調，年前清查主要是針對資通訊設備，近期將把其他相關設備也重新清查一次。

徐永明表示，之前經濟部表示國營事業都未使用中資設備，但他逐一向每家公司調閱資料，發現台水、台糖仍有部分使用中國的海康威視、大華科技監視器。

根據資料，台糖在油品事業部使用三台海康威視監視系統，另油品事業部及善化糖廠各使用一台大華科技的監視器；台水是在南化、潭頂、山上、清洲淨水廠以及高樹營運所、永康辦公室等，使用海康以及大華的監視錄影設備。

台糖、台水：適時汰換

台糖表示，這些設備到汰換年限後即不再使用；台水強調，均未連接網路或僅連接公司內網，沒有機敏資料外洩疑慮，到適當時機就會汰換。

徐永明質疑台電、中油是否也有此問題，尤其中國政府在海康威視持股逾四成，更是中國官方用來監控新疆維吾爾族的監視器廠商；曾文生表示，近期將把其他設備也重新清查一遍。

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