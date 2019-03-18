苗中學生李俊毅眼睛受傷險失明 拚繁星當眼科醫師

2019-03-18 21:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗高中學生李俊毅在國中時打籃球左眼受傷，造成視網膜剝離，左眼視力僅剩0.3，他國中教育會考滿分，捨台中一中就讀苗中，3年來，他用功苦讀，今年透過繁星計畫通過高雄醫學大學醫學系第一階段，因眼睛受傷開刀多次，未來希望能當眼科醫師，造福病患。

李俊毅就讀銅鑼文林國中7年級時與朋友打籃球，左眼遭友人手肘撞及，原以為是散光，不以為意，後來學校發現他視力有異，詳細檢查才知是視網膜剝離，左眼視力僅剩0.3，請假在家休養二個月，但他資質聰明，養病期間靠自學及擔任補習班數理老師的父親李建賢指導，國中3年學校模擬考幾乎都第一名。

當時因為視力不佳，稍有不慎，就有失明之虞，李俊毅曾灰心喪志，後來突破自我，心想「人家做到的事，我一定也能達成，也因而更用心專注在課業上」，3年前，成為國中教育會考苗栗縣三位滿分學生之一，他也捨台中一中，選擇國立苗栗高中為第一志願，且立志要考取醫學系，當眼科醫師，盼能醫治自己。

李俊毅3年來力拚課業，幾乎不使用手機，遠離目前盛行的LINE等通訊軟體，所使用的一般手機，也只用於和家人聯絡，成績維持全校前三名，多數是全校第一名；他的左眼，透過多次開刀及矯正，已恢復至0.5左右。

李俊毅苦讀3年，順利透過繁星計畫通過醫學系第一階段，他說，眼睛曾受過傷，深深感受靈魂之窗對人類的重要性，未來，希望能成為眼科醫師，嘉惠病患。

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