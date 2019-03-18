繁星放榜 竹南高中首見準牙醫生 君毅機械天才攻上交大

2019-03-18 21:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕大學繁星推薦放榜，苗栗縣國立竹南高中72名學生成功摘星，40人錄取國立大學，更創校史紀錄出現首位準牙醫生；縣立興華中學38人上榜，14位準國立大學生；私立君毅中學則有16人傳捷報。

竹南高中學生何柏翰在校堪稱學霸，雖於衝刺階段時車禍骨折，但他卻在住院過程中受到醫師啟發，學測不僅維持實力考出73級分校史紀錄，今日也如願高中台北醫學大學牙醫系，也成為該校有史以來首位應屆考上牙醫系學生。

而熱愛小動物的學生黃偉，家中養鸚鵡、魚、爬蟲動物，也曾照顧兔子、狗，多次撿流浪動物送至獸醫院，也因此與獸醫師結緣，更受啟發使他決定「懸壺濟世」，此次透過繁星順利進入中興大學獸醫學系，未來期盼結合興趣發揮所長，拯救更多動物們的生命。

君毅中學的機械天才胡軒瑞校排名始終維持1%，學測選考4科55級分佳績，經過跟家人討論後決定捨棄台大改以交大電機系為第一志願，放榜後果真也如願以償，立志將成為頂尖工程師。

學生劉紹穎、廖晟圻雖3年前入學成績不盡理想，但在師長積極栽培，反而異軍突起考出好成績，雙雙如願錄取國立大學，校方今早也放鞭炮為這些準大學生們慶賀。

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