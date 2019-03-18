繁星推薦放榜 善化高中89位學生上榜

2019-03-18 14:06

〔記者萬于甄／台南報導〕大學繁星推薦今上午放榜，台南善化高中今年共133位應屆畢業生申請，上榜人數共達89位，上榜率約6成7，創歷年新高，錄取國立大學則有32位，其中，今年學測5科達75分滿級分的楊湛通過成大醫學系第一階段，正準備面試。

善化高中指出，今年全校應屆畢業生共359位，有133位學生申請繁星推薦，89位順利考取上榜，比去年增加13人，約占本屆普通班應屆畢業生2成4，上榜率達67%，許多應屆畢業生已提早成為大學新鮮人，今年錄取國立大學人數則維持32人。

校方表示，除5科75滿級分的楊湛通過成大醫學系第一階段審查，準備第二階段面試外，校排位列1％的學生胡愷娣，以學測四科55級分錄取台大社會學系；學生江庭妘則錄取清大教育心理與諮商學系。

此外，學測4科達55級分的蘇詠淳原國中教育會考可輕鬆進入台南女中，但考量就學交通問題及繁星計畫的優勢，選擇在善化高中就讀，3年來全靠在校認真上課並未補習，加上五育均衡發展，成績始終保持在校排名1％，順利考取成大電機學系。

善化高中學生今年度申請繁星計畫錄取學校包含各知名公私立大學，校方依獎勵辦法頒發獎學金，其中錄取醫學系頒發10萬元，其餘國立大學將獲3000到1萬元不等的獎學金，祝賀學生鵬程萬里。

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