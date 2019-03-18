繁星放榜 他們都利用這方法「以小博大」

2019-03-18 21:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕繁星推薦今放榜，南彰化多所高中表現亮眼，其中溪湖高中、員林高中分別有39名、26名錄取國立大學，均較往年進步，而錄取繁星的學生學測成績普遍都不如己意，他們靠優異的在校成績「以小博大」，錄取心目中理想的學校。

溪湖高中與員林高中在繁星推薦的表現伯仲之間，兩校錄取國立大學的人數，溪高有39人，員中有26人，溪高班級數較少，但繳出亮眼成績，錄取國立大學人數較去年增加15人。

員中在錄取台、清、交、成、政的共有7人，其中更有一名錄取中國醫藥大學牙醫系，一名錄取中興大學獸醫系，另有2人通過醫學院第一階段篩選，頂尖學生的表現，創該校歷年紀錄。

溪高錄取台大森林系的王建元，學測成測52級分，並非校內最突出，但因為他的興趣在生物，科系較冷門，他大膽填台大森林系，由於他3年在校成績都在2％全校就由他掄得台大。

該校社會學群的黃盈嘉學測成績51級分，也非最突出，但靠著在校成績優異直取交大管理工程系。

員中的陳翔濠一心想考獸醫系，但學測成績58級分，但在校成績在全校2％，他不直攻台大而是鎖定中興大學獸醫系，終於如願。

溪湖高中校長楊豪森說，繁星採計高中在校成績和學測成績，政府近年鼓勵就近加入學，繁星名額逐年增加，優質學生不一定要擠明星高中，來社區型高中就讀，透過繁星就能「以小博大」。

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