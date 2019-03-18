胡璉故居隱身新店 議員盼市府確認文資身分

2019-03-18 17:03

〔記者邱書昱／新北報導〕參與國共內戰、八二三砲戰等戰役的前金門防衛司令部司令胡璉，位在新北市新店區的故居富有歷史價值，但是屋況不良，出現漏水、白蟻等問題，議員陳儀君今天邀新北市文化局、胡璉將軍後代胡敏越到現地會勘，希望能夠盡早確認故居文資身分，才能適用相關條例申請經費。

占地約700坪，隱居在新店安坑小巷弄內的胡璉故居，儘管能看出時代的痕跡，外觀保存良好更具有美軍眷舍特色，院子內也種滿胡璉生前喜愛的柏樹。陳儀君表示，由於地權屬於國有財產署，但是經過後代胡敏越溝通，胡認為這是屬於台灣資產，期盼能夠成立將軍紀念館。

陳儀君指出，胡璉後代子孫往返中國蒐集他的手稿、書法等相關資料，希望能夠舉辦展覽，但是目前所碰到的問題在於，尚未認定故居的文資身分，必需取得身分後才可適用文資法相關條例，申請經費並辦理文化資產的相關計畫。

她也希望新北市文化局能夠爭取進入今年度「新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會」大會，以儘早確認。

對此，文化局長蔡佳芬表示，目前胡敏越申請「陸軍上將胡璉故居」登錄為歷史建築保存案件，已在3月15日提送審議會，文資審議委員針對本案進行討論評估並作成決議，現階段等待市府核定後公告。

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