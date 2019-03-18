林口高中97人拚上繁星 全國第二多

2019-03-18 17:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕繁星推薦今天放榜，新北市林口高中大學繁星推薦共有97名學生錄取，其中32名錄取國立大學，總錄取人數更高居新北市第一、全國第二。

新北市教育局統計，今年共有2400位學生錄取繁星，錄取率為63.26%，較全國平均61.38%高，也比去年的61.84%成長。

林口高中校方指出，每年10月，教務處總是接到許多家長詢問學校是否收轉學生，表示孩子到台北市就學太浪費時間，嚴重睡眠不足，仍難擺脫明星高中迷思，將孩子往台北市送，很多家長隔了1個月就後悔。

林口高中指出，三年級學生吳昀庭，錄取國立台灣大學農業經濟學系，透過繁星推薦升學管道，提早成為台灣最高學府的一員；簡姿穎則第一志願錄取，中國醫藥大學藥學系，其他錄取學校包含成大、政大、台灣師範大學、中央、中山、台北大學等國立私立優秀大學。

林口高中位於林口新市鎮，校方觀察不少家長仍有台北市明星高中的迷思，希望藉由繁星佳績，告訴家長、學生留在在地就學的優勢。

林口高中說，學校依學生能力適性輔導學生選擇最佳入學途徑，針對學生興趣與能力輔導選擇校系，去年以100人錄取居全國第三佳績，今年再以97人錄取居新北第一、全國第二之佳績，證明社區型高中在地就學是值得家長肯定與實踐的。

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