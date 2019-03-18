里長夫婦伴讀、教務農 伴弱勢學童長大

2019-03-18 14:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市五股區興珍里長鄭國榮夫婦為了照顧里內的弱勢學童，去年7月成立「心真築夢基地」，免費提供6至12歲學童每週二、三、四共三天的課後照顧，還開辦音樂、舞蹈及農作課程，讓學生學習多元課程，擴展不一樣的視野。

鄭國榮的妻子楊惠婷是社區發展協會理事長，夫妻齊心協力投入里內關懷弱勢服務，去年向衛生福利部及中國信託慈善基金會申請補助「興珍社區兒少陪伴計畫」，在福興宮1樓開辦「心真築夢基地」，目前共有20位學童加入。

鄭國榮、楊惠婷更帶學童上農作課程，帶領學童栽種蔬菜定期澆灌。楊惠婷說，因為里內沒有公園，特別闢開心農場，讓孩子接觸物，農。

鄭國榮說，心真築夢基地是學童寫作業、上課及用餐的秘密基地，課程由專業教師規畫，主題多元、具啟發性，食材也來自孩子們自己所栽種，特別有成就感，許多學童從此不再挑食。

來自印尼新住民家庭的林慧欣與林慧盈姊妹倆，分別就讀更寮國小三年級及五年及，原本個性害羞內向、不善與人互動，加入基地後，開始主動向大家分享所學心得，也會主動協助拔菜及清除菜根。

林慧欣說，最期待農作課時里長教大家種空心菜，定期澆水、拔雜草；音樂課時，老師教我們利用回收的寶特瓶製作樂器，還有手工藝的彩沙瓶課程也很好玩。

民政局地方行政科科長陳炳仲說，五股興珍里內90%是工業區，過去環境髒亂，2011年起鄭國榮里長帶領志工整頓環境，打造2條健康步道，總長度約1千公尺，他並帶領志工打造可食地景種植蔬果，曾獲內政部及新北市特優里長表揚，並連續6年獲得里環境認證5星級肯定，及內政部優質治安社區，里政服務備獲肯定。

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