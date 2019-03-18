澎縣府擬放寬拖網船12海浬限制 海洋公民基金會反對

2019-03-18 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣長賴峰偉日前在西嶼外垵漁民座談會，表示研議放寬12海浬禁止50噸以上拖網漁船規定；海洋公民基金會發聲反對，認為違反全球趨勢、加速海洋資源枯竭等，並發函籲請漁業署、海巡署堅守12海浬底線。

日前外垵漁民座談會，漁民希望放寬50噸以上拖網漁船12海浬限制，會中決議每年8月至翌年2月在6海浬以外作業、網目大於10公分、進行漁業日誌調查海洋資源等，避開魚類繁衍期及不會大小通吃，同時希望海巡署高抬貴手；縣長賴峰偉裁示制訂自治條例外，並向漁業署爭取開放。

海洋公民基金會表示，反對澎湖縣政府開放拖網漁業管理措施一網打盡（不分大小、魚種）、甚至破壞海洋生物棲地（讓海底沙漠化）的方式，是海洋浩劫的主要殺手。管制拖網漁船是全球趨勢，美國在2006年全面禁止美國西岸從加拿大到墨西哥的底拖網漁業，面積達15萬平方英里；國際性「南太平洋區域漁業管理組織」2007年由各國決議，對其管轄全球25％海域，由各國禁止拖網漁業。香港、智利、加拿大都立法禁止。

另外澎湖縣海洋資源快速枯竭，根據澎湖縣政府歷年資料顯示，各年度漁業捕撈生產量，已經從1991年的最高峰44889公噸的記錄，一路減少至2017年8551公噸，而其中減少最劇烈的，就是原本產量最高的近海漁業，從38741公噸減少至極度可悲的2783公噸，開放拖網漁業恐將面臨無魚可捕的窘境。

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