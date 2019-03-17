改善台東偏鄉衛生所醫療設備 扶輪社友3年挹注600萬元

2019-03-17 14:02

［記者王秀亭／台東報導］綠島衛生所每年緊急後送約50件，多數個案都須CPR（心肺復甦術），後送過程靠著醫護人員人工輪流按壓，國際扶輪3482地區得知台東偏鄉衛生所困境後，捐贈綠島衛生所自動式心肺復甦機及免散瞳眼底照相機各1台，成功衛生所也獲贈耳鼻喉科、婦科診療台各1。

台東縣衛生局表示，綠島衛生所後送病患時，因衛生所內無自動式心肺復甦機，需動用全數醫護人員輪流且不間斷地按壓，且在有限人力下要搶時間申請後送，全新的自動式心肺復甦機進駐衛生所後，等於多了1名人力，操作簡單、穩定度高，還可依照頻率穩定加壓，不會錯過急救黃金時間，讓救護品質提高。

國際扶輪3482地區因應綠島衛生所需求，另外捐贈免散瞳眼底照相機，位於東海岸的成功鎮衛生所則獲贈耳鼻喉科診療檯及婦科診療台，台東縣長饒慶鈴代表受贈，並致感謝狀及台東農特產品給國際扶輪3482地區前總監許章賢等人。

饒慶鈴說，為提高各鄉鎮衛生所醫療設備及品質，縣衛生局即使每年向中央申請醫療設備補助，仍因經費有限，使補助範圍受限，國際扶輪3482地區已連續3年捐贈台東縣醫療設備，累積挹注金額達600萬元，衛生所也會妥善使用這些得來不易的設備。

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