電波阻無人機闖機場？民航局：對飛安的危害更大

2019-03-16 23:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕松山機場昨日因無人機闖入禁航區，導致機場兩度關閉，逾500名旅客行程受影響。部分人士建議政府仿效今年台灣燈會作法，以電波阻擋無人機闖入。交通部民用航空局則表示，曾經評估此方式，並請中科院協助測試，發現雖能干擾無人機，但也可能干擾通訊與助導航設施，甚至連手機等民用通訊設備都會受影響，對飛安的危害遠大過無人機，最後確認此方式不可行。

松山機場近年已數度遭無人機干擾，民航局表示，近年國際間因無人機干擾，導致機場營運受影響最知名的案例，是去年12月倫敦蓋威克機場因無人機在機場附近出沒，導致機場關閉32小時，超過800航班、2萬名旅客受影響。類似事件層出不窮，但幾乎都無法「現場逮捕」，讓管理單位困擾不已。

無人機確實已成為機場營運重大威脅，有學者認為「沒有干擾不了的電子設備」，同樣是交通部附屬機關，台灣燈會的成功阻止無人機干擾的案例，民航局應該仿效並運用於機場。民航局官員解釋，台灣燈會於大鵬灣舉辦，現場使用電波干擾，而會場內表演的無人機由原廠解碼，類似取得「通行證」，有通行證的無人機可在會場內表演，沒有通行證的無人機進不來。但大鵬灣周遭空曠，也沒有重要的通訊或助導航設備，和機場完全不同，此一作法無法套用於機場。

民航局表示，現行法令已規定機場四周，禁止施放有礙飛航安全物體，違者罰鍰30萬至150萬元；民航法也已增訂無人機專章，並於去年經總統公布，現正加緊研訂子法，新制預計明年1月起實施，進一步完善無人機的管理工作；與地方政府及業界溝通的工作也同步進行中，部分業者已經在機器中建置電子圍籬，未來中央與地方也會合作執行管理作為。

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