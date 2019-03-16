獨家》無人機入侵機場有解 台大教授研發無線被動定位專利

2019-03-16 15:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨松山機場晚間遭無人機2度入侵，影響飛安導致機場關閉1小時，8航班遭延誤，面對無人機事故層出不窮，台大電機系教授吳瑞北指出，已和團隊開發出定位系統專利，可被動偵測電波源，透過AI分辨無人機後，加以保護機場乃至住宅或商業區。

吳瑞北表示，松山機場昨晚間遭無人機入侵，其對飛航安全造成莫大威脅，包含墜機風險、機場關閉損失、乘客不便等等，但該事故並非新聞，如去年耶誕節在英國倫敦Gatwick機場受無人機侵入關閉3天，美國紐約Newark機場也發生類似事件，此問題再不處理，只會越常出現。

吳瑞北認為，解決無人機飛入機場問題不容易，因無人機一架數千元，飛入禁航區一定無人認領，要罰也罰不了；就算禁止無人機販售，其套件簡單、組裝容易，要禁也禁不了。

「關鍵就是研發有效的偵測技術！」吳瑞北舉例過去用肉眼、無線電波蓋台、乃至訓練老鷹去抓，但易受天候影響，或雷達造價昂貴，故2年前曾受中科院工程師徵求合作解決，後來自己朝向聽「波」辨位研究，雖與中科院計畫不了了之，但自行籌資，與另名教授毛紹綱等共同合作，如今成功開發系統雛型，並以申請到專利。

吳瑞北說，今年2月剛獲得的專利，是新發明的「無線定位系統及方法」，此一系統是去接收無人機發射出來的電磁波，並開發智慧天線無線定位技術，去找出無人機的電磁波源位置，但由於外界有許多無線電波源，因此也需要用人工智慧方法辨識是否是由無人機發射的電波源。

吳瑞北表示，該系統也使用無線電波，適合各種天氣，但與主動式雷達不同，採被動式，裝設免NCC認證，也不會有電磁波干擾民眾健康疑慮，可保護機場外，也可運用民宅及商業區等，目前僅系統雛形，未來若要實用，仍需國家或企業支持。

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