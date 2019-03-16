無人機二度入侵 松機關場近1小時

2019-03-16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕松山機場昨天晚上兩度遭無人機入侵，導致機場關閉近一小時，總計八個航班、五百八十九人受到影響，違規者不明。

昨晚六點五十分左右，松機一架準備起飛的航機滑行至跑道頭等待起飛時，機師赫然看見一架無人機入侵，經通報於六點五十五分緊急關場，七點十七分要開場時，無人機二度入侵，七點二十分再宣布關場；直到晚間七點二十九分確認沒有無人機蹤影，先開放航班起飛，八點一分恢復正常起降。

民航局台北國際航空站主任徐乃新表示，第一時間已通報航警及台北市警察局，但因為無人機在天上飛，他們在地上追，目前尚未找到違規者。

徐乃新強調，雖然依據民航法規定，可處三十萬至一百五十萬元罰鍰，但以往無人機都是在很外圍的地方拍照，昨晚這起飛入松山機場航機下滑道上，鄰近濱江市場附近，完全影響到松山機場航班起降；若抓到違規者，一定會建議民航局採最高一百五十萬元懲處。

全台5年多來已開罰48件

民航局統計，一○二年十二月至今，針對遙控無人機違規入侵禁航區，已開罰四十八件，罰鍰金額達一千三百九十五萬元。主要違規地點以松山機場周邊最多、達三十二件，其餘包含高雄四件、台南四件、桃園兩件、台中兩件，嘉義、花蓮、恆春、金門各一件。

民航局表示，台灣機場四周都禁止施放無人機和空拍機等有礙飛航安全物體，以松山機場為例，從機場跑道兩端中心點為圓心，在半徑五公里、平行機場跑道兩側二．六公里內都屬於禁飛區，核電廠、水庫、鐵道上空也都屬禁航區和限航區。

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