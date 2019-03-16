誤踩黏鼠板！毛小孩狂甩「肥腿」求救 影片曝光萌翻網友

2019-03-16 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕抓到了？一名網友近日在家中時，聽到廚房遠處傳來聲音，原本還以為是老鼠踩到黏鼠板後在求救，不料一看竟是家中的狗狗踩到黏鼠板了，且不論牠的腳怎麼用力甩，就是無法將黏鼠板甩掉，只好露出一臉無辜的表情，讓該名網友看了狂笑，趕緊呼叫家人「快來救牠啦！」

女網友昨在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道「抓到大老鼠了」，然而從畫面中可見，廚房門口的黏鼠板竟是黏到了一隻狗狗！且不論狗狗怎麼抬腿狂甩牠的右前腳，黏鼠板就是緊貼牠的腳底，讓牠完全無法掙脫，只能一臉無辜地望著該名網友，逗趣的模樣讓該名網友當下整個笑翻，一邊對著狗狗開玩笑罵道「看你怎麼辦！」，一邊又趕緊呼叫家人前來救援。

對於有網友擔心黏鼠板撕下來會流血，該名網友事後也表示，其實她家狗狗的「腳底的皮」很厚，而且黏鼠板也沒很黏，一下子就幫狗狗清掉了，不需要擔心。

許多網友看到影片後也笑到不行，則紛紛留言「媽媽問抓到誰，狗狗還自己舉手哈哈哈」、「超可愛的啦」、「拜託塊救我R」、「好大隻又可愛的老鼠！」、「表情超無奈的XD」、「我家狗也被黏過，他是直接坐下去，結果蛋蛋就被黏住了」，不過也有網友提醒「黏鼠板很殘忍，應盡量不用這類物品」。

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