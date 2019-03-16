週日回溫轉晴！中南部日夜溫差大 西南部留意空品

2019-03-16 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕明天（17日）各地氣溫回升，北部、東半部高溫達23至24度，中南部則是25至28度，但早晚溫度偏涼，低溫約16至19度，提醒民眾注意溫差；另外，因天氣穩定，西南部空氣品質下降，敏感族群須特別留意。

《中央氣象局》預報，明天全台氣溫持續回升，白天天氣雖舒適溫暖，仍須注意日夜溫差，其中又以中南部最為明顯；雨勢方面，東半部有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區則多雲到晴。

天氣風險公司表示，各地平地天氣晴朗穩定，連帶影響西南部空氣品質持續變差，呼吸道較敏感的族群請多加留意。

溫度方面，北部16至24度，中部17至25度，東部16至24度，南部19至28度，連江11至15度，金門15至20度，澎湖19至23度。

紫外線方面，北北基、連江為中量級，其他地區皆為高量級。

空氣品質方面，花東為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、離島區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏區主要為「橘色提醒」等級。

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