螢火蟲世紀婚禮夯 蕭美琴譽最美花蓮之「光」

2019-03-16 18:35

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區今「螢光」閃現，螢火蟲世紀婚禮正式登場，為期1個月的馬拉松式婚禮，已逾4000名賓客報名見證。受邀擔任證婚人之一的立委蕭美琴，還當場讚譽這是最美的花蓮之「光」，歡迎民眾來追螢之光。

占地上千公頃的大農大富，目前正是螢火蟲繁殖季節，黑翅晦螢和大陸窗螢漫舞園區，成千上萬的點點微光，在夜空中閃爍明滅，花蓮林管處今結合周邊社區，推動為期約1個月的賞螢季，採付費及總量管制方式，兼顧生態與賞螢品質，開放報名迄今已逾4000人登記，假日限額幾乎額滿，僅剩平日還可申請。

今浪漫開幕的螢火蟲世紀婚禮，邀請到歌手莫言、海小姐及李竺芯等人，在遼闊的自然森林中開唱，一旁另有森林小市集，集結在地最具知名的市集攤主，販售自產自銷的農特產品與咖啡、甜點和手作品。

「最美花蓮之光，有錢也買不到！」蕭美琴說，大農大富的螢火蟲是花蓮光復的驕傲，更是花蓮之光，感謝大家共同珍惜生態環境，復育這麼多的螢火蟲，加上社區參與度高，為民眾進行專業導覽，帶領認識這塊美麗的土地。

花蓮林管處長楊瑞芬說，試辦收費後，去年約有1萬8千人入園，管制交通及收費目的在於維護生態，避免光害及棲地受到影響，今年也另闢一般區2條路線、親子及無障礙友善區與可拍照區，讓生態更加永續；大農大富賞螢活動開始後，鯉魚潭池南森林遊樂區及富源蝴蝶谷森林遊樂區也將接續登場。

大農大富賞螢活動今開跑，將持續到4月14日，每晚分3梯次導覽，採網路預先報名，每人198元、縣民優惠160元，包含導覽解說與提供在地社區伴手禮一份；限額平日800、假日1200人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/