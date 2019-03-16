響應世界唐氏症日 基金會辦公益登高賽

2019-03-16 15:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕每年的3月21日是世界唐氏症日，台灣的唐氏症基金會今特別為此舉辦「唐心階力 讓愛陪伴」公益登高賽，本次活動吸引許多國內外知名企業團體及民眾爭相報名參與，也邀請台灣超馬好手林義傑擔任活動愛心大使，共同號召企業團體或社會大眾慷慨解囊，讓有需要的唐寶寶及心智障礙者家庭，能獲得妥善照顧。

唐氏症基金會表示，為了讓社會大眾對於唐氏症有更多的了解與認識，自2006年開始，世界各地超過30多個國家，每年以不同形式舉辦各種活動，而台灣有很多企業或民間社團組織，善盡企業社會責任，贊助經費及物資，更投入人力陪著唐寶寶家庭一階一階往上走，社會大眾、各級學校呼朋引伴參加；本次活動收入扣除成本後，將全數作為唐氏症者及心智障礙者的全生涯服務推動經費。

唐氏症基金會董事長林正俠說，目前基金會擁有3間庇護工場、9家小作所、1家早療機構及2家成人日間照顧機構的基金會，而今年預估將再增設1至2小作所、南區及桃園庇護工場、早療發展中心，以提供更多服務；但近年相關經費籌措不易，期盼企業團體或社會大眾慷慨解囊，讓有需要的唐寶寶及心智障礙者家庭，能獲得妥善照顧。

台灣超馬好手林義傑此次也獲邀擔任愛心大使，他表示，近距離與唐寶寶們相處後，發現他們天真可愛，在拍攝、錄音空檔也都熱情地與我聊天，分享自己的大小事。他們既認真又努力，只要給予他們正確的指導及機會，他們也能在各個領域發光發熱的。他也希望社會各界能夠多給予唐氏症者及其家庭多點關懷及照顧，讓他們知道有大家的陪伴並不孤單。

今天除了登高活動外，現場也設有基金會近年打造專屬唐寶寶的公益品牌「愛不囉嗦」、「愛皂事」，為唐氏症青年創造就業機會，也為消費者串聯友善、用心的優良商品與本土小農產物，讓公益支持能夠創造更多價值，為唐寶寶開創更多發展機會。

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