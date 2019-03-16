冷鋒催「春化」 南投「櫻花隧道」美景重現

2019-03-16 14:22

〔記者謝介裕／南投報導〕係金ㄟ﹗冷氣團接踵而來，南投縣鹿谷鄉台大鳳凰自然教育園區中的河津櫻，宛若枯木逢春般綻放粉紅花朵，整體開花率從乾旱期的2成變成5成左右，再現「櫻花隧道」美景，令人又驚又喜﹗

鹿谷以凍頂烏龍茶聞名，係南投縣重要茶區之一，台大實驗林管處也在鳳凰谷台地種植約5公頃的茶園示範區，外界慣以「台大茶園」稱之，隨著鳳凰自然教育園區333階的好漢坡步道，拾級而上前往茶園，在櫻花盛開季節，步道兩旁河津櫻粉紅花朵在枝頭上爭奇鬥艷，與綠葉相襯的茶樹，交織出如詩如畫的田野美景，總是吸引絡繹不絕的遊賞人潮。

不過，今年天氣偏暖加上少雨，導致園區花況十分不理想，迄2月底止，約300株的河津櫻，開花率僅2成左右，3月以來，冷鋒挾帶豐沛水氣來襲，連玉山也下起「3月雪」，外界也期待河津櫻能補開花重現去年的「櫻花隧道」美景，如今美夢成真，遊客也都難掩興奮、喜悅之情，直稱，遲到總比不到好﹗

台大鳳凰自然教育園區主任衛強表示，據台大實驗林管處氣象監測資料顯示，去年12月迄今年2月止，該園區3個月的降雨量僅25毫米，近1週來累積雨量則達160毫米，整個溫濕度條件配合下，才讓細胞尚未乾化、枯竭的花苞有了綻放、盛開的機會。

國立嘉義大學森林暨自然學系教授張坤城、杉林溪生態保育館長江華章等專家學者說，鳳凰自然教育園區河津櫻「補」開花情形，在植物學稱為「春化現象」，即苗期在一定低溫、濕潤環境後，才能從營養生長階段（即根、莖、葉的發育）過渡到生殖生長階段（即開花、果實、種子的發育）的現象，也增添賞花樂趣與知識。

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