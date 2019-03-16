浪漫相約天元宮 吉野櫻樹下品櫻花茶

2019-03-16 13:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水、三芝、金山、烏來、三峽、土城區各區櫻花陸續綻放，淡水區公所今天在賞櫻勝地淡水天元宮舉辦「新北櫻花季─櫻花稼期」活動，民眾可免費製作可愛小豬櫻花粿，在櫻花樹下品嘗櫻花茶。不過，天元宮最著名的吉野櫻，目前僅零星綻放，預計25日至3月30日期間盛開。

主辦單位表示，活動會場上有淡水在地的農特產市集以及好好手感文創市集，讓民眾賞櫻有吃又有玩。

淡水區公所表示，以往3月中旬是天元宮吉野櫻盛開的極大期，由於今年適逢暖冬，吉野櫻盛開的花況較往年晚，預計再10天能全數綻放。

淡水天元宮的櫻花是將台灣原生的山櫻花嫁接上日本吉野櫻，粉中帶白的吉野櫻，更是獨一無二的櫻花品種。

每年在天元宮周圍，搭配著滿開的粉白櫻花有如畫般的美景，吸引著大批民眾每年不辭辛勞地前來賞花拍照，儼然成為新北熱門的賞櫻勝地之一。

新北市府表示，只要至天元宮拍下美美的櫻花照或上粉絲團留言，就可以參加新北櫻花季好禮抽獎活動，有威秀電影票或全家禮券等好禮，活動只到4月1日。

鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，淡水區公所與天元宮也規劃了多條往返捷運站與輕軌站的接駁路線，可見櫻花稼期網站。

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