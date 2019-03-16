自行車環台賽20日登場 南投8鄉鎮市交管路線出爐

2019-03-16 10:37

〔記者謝介裕／南投報導〕「2019國際自由車環台賽」，3月20日將在南投熱鬧展開，南投縣警察局在競賽當天上午8點至下午2點期間，針對賽事行經路線進行交通管制，範圍遍及全縣8個鄉鎮市，以確保賽事順利進行及選手安全。

南投縣警局交通隊表示，此次自行車賽將從南投縣政府出發，管制範圍包括南投台3線、台14乙線；名間台3線；集集152號縣道、台16線、139號縣道；水里台16線、台21線、131號縣道；魚池131號縣道、日月潭環潭公路、台21線向山遊客中心出口往水社遊客中心方向延伸400公尺全面管制；埔里台14線、131號縣道、和平東路；國姓台14線；草屯台14線、草溪路、中正路及中興路，終點站位於日月潭向山遊客中心，全長約166公里。

由於是國際頂級賽事，各參賽選手技術高超、騎乘速度也快，競賽期間可能會跨越到對向車道，為確保選手安全，警方將嚴格管制道路，針對無分隔島路段實施雙向交通管制，提供國際選手完整、安全的比賽環境，也請駕駛朋友們務必配合暫停路旁等待。

除此，為減輕交管的影響，管制啟動時間將依選手車隊預計抵達時間，實施「階段性管制」，在選手車隊即將抵達前，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，在視路況開放通行，詳細競賽路線、時間可至「國際自由車環台公路大賽官網」查詢。

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