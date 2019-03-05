國際自由車環台賽桃園站 11日預演、18日登場將交管

2019-03-05 19:49

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國際自由車環台賽將於17日至21日登場，預計18日抵達第二站桃園，起點從桃園市政府出發，繞行10個行政區到終點復興區角板山，桃園市推出「一區一花」點綴賽事，包括蘆竹區百合花、桃金孃、大園區海芋等，選手在比賽過程中能看見桃園美麗風景。此外，11日預演及比賽當天上午8點至下午2點將實施階段性交通管制，提醒用路人避開道路，並配合警方管制。

桃園市政府副秘書長邱俊銘今天主持賽前記者會時說，桃園已連續9年支持環台賽，今年桃園站路線全長共123公里，預計有來自全球30個國家、22支隊伍及200位菁英同場較勁，賽事途經台61快速道路，選手們會經過大園竹圍漁港、許厝港溼地、觀音草漯沙丘等地，接著行經台15線的新屋區農博基地，再沿台66快速道路，經過楊梅、平鎮、龍潭及大溪等區，將一路爬坡至大溪區石門水庫，最後衝刺抵達復興區角板山，邀請市民可在沿線等候，為選手加油打氣。

今年環台賽國家代表隊由馮俊凱、杜志濠、彭源堂、吳之皓、盧紹軒及王景徽等6名選手組成，代表參賽，彭源堂及王景徽今天出席記者會，邱俊銘也提前為選手加油打氣，盼能「破風向前，勇奪佳績」。

桃園市政府警察局交通警察大隊長陳世寶說，為了讓賽事能順利進行，市警局擬定3項措施，一是主要賽事道路避開市區道路，多行台61、台66快速道路，減少對民眾影響；二是預演及賽事當天將實施階段性交通管制，盼減少對民眾的交通衝擊；三是有分隔島的路線採單向管制，無分隔島路線則採雙向管制，人、車均須停靠路邊，賽前警方會在各競賽路口懸掛交通管制牌面，提醒用路人提前改道，配合警方管制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/