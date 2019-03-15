電動機車、巴士巡園！ 溪頭、杉林溪健行更帶「淨」

2019-03-15 20:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕受風速對流減弱影響，近來南投空氣品質不佳，竹山空品還出現紅害，位在鹿谷、竹山的溪頭、杉林溪森林遊憩區，近期也將園區內的燃油巴士、機車，汰換成電動車輛，減少空氣污染，使遊客在健行時，不用受到車輛廢氣干擾，享受更清淨的空氣。

溪頭園區表示，近年隨著入園人數增加，許多遊客都反映園區巡查車輛排放廢氣影響健行與空氣品質，為此便換新電動機車，作為園區巡查與醫療救護車輛。

園區說，區內原本已有電動高爾夫球車，提供導覽、年長者載運，或是醫療服務，有了機動性更好的電動機車做搭配，不僅巡查時不會有廢氣，也能快速抵達需要醫療救護的地方。

園區目前共換新10輛電動機車，遊客反映都不錯，未來也會推廣到社區或園區協力廠商，讓負責清潔環境的人員，即便騎車進入園區打掃，也不會排放廢氣，以維空氣品質。

杉林溪園區則說，園區道路較為寬廣，過去都有燃油巴士提供接駁，惟燃油車輛會造成空氣污染，因此也順勢推出2輛電動巴士，不僅能減少油料與保養費，電動車沒廢氣的特性，更能提升園區遊憩品質。

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