網紅團體失言風波引撻伐今晚致歉 飯店業者也幫緩頰

2019-03-15 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅團體「在不瘋狂就等死」的團長游否希日前受邀參加一場行銷澎湖的活動時，在一支行銷的專訪影片中聲稱「要不是澎湖喜來登花了60萬，我根本不屑來」，疑似詆毀澎湖的言論直接引爆網友與澎湖人的怒火；面對失言風波，游否希在今天（3月15日）透過「在不瘋狂就等死」的臉書專頁發聲明，為自己的不當言論致歉。

原先旅遊業者與飯店、航空等相關業者合作，邀請上百名網紅與直播主前往澎湖進行2天1夜遊的活動，希望藉此行銷澎湖帶動當地的觀光，不料「在不瘋狂就等死」的團長游否希的失言風波導致行銷計畫整個失焦，還引起澎湖人與網友撻伐；游否希在今晚6點許發聲明致歉，表示「因為我的失言行為，其節目效果言論內容讓大家感到難受，真的很抱歉。」

游否希在聲明中指出，由於自己目前在國外，因為時差的關係無法在第一時間做出回應；他指出，原意是想表達「若不是受到旅行社的邀請參加活動，否則團隊不可能住到澎湖當地最高檔的喜來登飯店」，但由於創意發想不夠完善，導致做出來的節目效果反而變成「失言」，使大眾的觀感不佳，也造成飯店與旅行社的困惱，本人深感抱歉，對社會大眾的批評指教也虛心接受。

根據《蘋果日報》引述澎湖福朋喜來登酒店的行銷公關經理廖麗瀅說法，強調「飯店當天僅出借場地，完全沒有支付費用」，不過她也幫對方緩頰，指出這是游否希慣用的「反差性效果」宣傳，該影片純粹只是開玩笑做節目效果，不料有網友因為不熟悉所以誤解是侮辱澎湖，更造成澎湖人反彈，因此先請正在歐洲的團隊先將該則影片下架，游事後會再對外說明。

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