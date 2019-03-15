台中國際旅展今天開展 價格殺很大

2019-03-15 15:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際旅展今天開展，將展至18日，由於此時正是旅遊淡季，加上行政院研擬持續推動春遊補助專案，因此價格殺很大，主辦單位表示，國外短程可便宜3至5千元，國際長程可便宜5千到1萬元。

台中國際旅展今天至18日在台中國際展覽館舉行，由於目前正是淡季，而且有很多民眾會選擇自行訂廉航，造成團體行的衝擊，因此很多業者推出自由行的價格，卻是團體行的服務。

此外，交通部正研議持續推春季旅遊補助專案，規劃前往離島及特色小鎮可各補助500元，因此很多旅行社都會推出離島特色小鎮的行程。

由於現值淡季，旅行業者都會推超便宜的行程，有推出香港自由行3天2999起，長榮直飛英荷比法9天旅展俱65900起，早鳥優惠第2人減8千元，立山雪壁等5天旅展價33900元，6月出發送小費等。

國內旅遊部份，澎湖自由行3天2夜原價7999，旅展價5588，綠島套裝行程由原每人5100，旅展價為1人2100等。

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