航班遇亂流釀11傷 飛安會：長榮手冊無法降低空服員受傷風險

2019-03-15 10:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空一架波音B777-300ER型客機，前年11月22日從桃園機場飛美國芝加哥時，在日本福岡飛航情報區遭遇亂流，造成3名乘客及8名客艙組員受傷。飛航安全調查委員會今日公布該起事件調查報告，飛安會指出，經檢視長榮航空客艙組員手冊，當中無餐飲服務階段，遭遇可預期亂流處置程序，僅要求盡速就座，但客艙組員還需將餐車推回廚房固定，無法盡速就座，認為該手冊程序，實務上無法減低客艙組員受傷風險。

長榮當時機上載有正駕駛員、資深副駕駛員、副駕駛員各1人，客艙組員15人、乘客181人，客艙組員收到亂流警告時正值送餐階段，亂流發生時未能及時回廚房固定餐車並就座，遭餐車撞擊受傷，造成3名乘客及8名客艙組員受傷。

飛安會調查報告指出，長榮航空現有航行中遭遇亂流程序，並無駕駛員於飛航路徑遭遇中度、強烈亂流時，須向公司飛行派遣部門，報告亂流資訊程序，顯示其未具備民航通告，有效避免晴空亂流系統的第3個要素－落實駕駛員報告的執行及聯絡系統（不是指航管通話），有效避免晴空亂流系統不盡完整。

飛安會表示，這次已對於長榮航空提出「飛安改善建議」，包含加強客艙組員手冊完整性及客艙組員訓練，著重於餐飲服務階段遭遇亂流處置及就座程序，並宣導亂流危害風險。第二，確實遵照相關民航通告涉及避免晴空亂流，落實駕駛員報告的執行及聯絡系統，以有效避免飛航中可能遭遇晴空亂流的危害。

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