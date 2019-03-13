「玩到有『春』」 各家航空公司春季促銷開跑

2019-03-13 12:52

〔記者陳宜加／台北報導〕「怎麼玩都有『春』！」國籍航空春季線上旅展開跑，華航推出超過70條航線優惠，商務艙最多省6000元、經濟艙省2000元；長榮航空則至3月31日前推出全航線優惠，最低2999元起。

華航表示，歡慶60週年，今年春季線上旅展推出商務艙最高省6000元、豪經艙最高省4000元、經濟艙最高省2000元優惠，今天上午9點起至4月7日，全航線促銷，提供超過70條熱門航線優惠票價，例如台北─香港來回3168元起未稅、台北─大阪來回5194元起未稅。

長程線方面，台北─雪梨來回1萬5190元起未稅、台北─倫敦來回1萬5680元起未稅、台北─夏威夷來回1萬6760元起含稅，適用出發時間至今年12月底，便於旅客靈活規劃行程，春季賞花或秋天賞楓、冬季滑雪。

長榮航空春季線上旅展也已經開跑，至3月31日前，全航線限時促銷，最低價2999元起未稅，包括東北亞的日本東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、函館、旭川、小松、仙台、名古屋、青森、松山、韓國首爾航線。

長榮表示，東南亞航線最低3830元起未稅，包括曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、峇里島、宿霧、胡志明市、河內、雅加達、金邊、馬尼拉等； 港澳、中國北京、上海、深圳、廣州各城市最低則是3146元起未稅。

另外，長榮飛美加，最低1萬9895元起含稅，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多；而阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、維也納、布里斯本等歐澳航線，最低則是1萬830元起未稅。

國泰航空也從今天起至3月27日，推出限時15天官網限定經濟艙精選航點優惠，航點包含台北、台中、高雄來回東京最低8890元起、香港5490元起、西雅圖1萬9190元起，票價皆含稅項與營運附加費，精選航點促銷另包括東北亞、歐洲、北美、澳洲等18個城市。

國泰另將於明天3月14日起至4月2日，推出商務艙短期特惠機票，台灣─首爾來回含稅只要1萬3290元起。

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